Outdoor Lightstrip 2 Meter

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Outdoor Lightstrip 2 Meter
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Über Outdoor Lightstrip 2 Meter

Erweitere Deinen Außenbereich mit einem Philips Hue Outdoor Lightstrip in 2 Metern Länge und bringe Ambiente an Orte, an denen Dir dies zuvor nicht möglich war. Der Lightstrip besteht aus einem biegsamen Material und strahlt ein perfekt diffuses Licht ab – damit eignet er sich ideal für direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen.

  • White & Color Ambiance
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • 1 x 2 Meter Lightstrip
  • 1 x Netzteil
  • Weißes und farbiges Licht

Inspiration für Beleuchtung

Schaue Dir an, wie andere Menschen smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue

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