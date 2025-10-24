Sale
Signe Stehleuchte silber
Erzeuge mit der modern gestalteten Signe Stehleuchte in jedem Raum ein Stimmungslicht aus 16 Millionen Farben oder unterschiedlichen Weißtönen. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.
Aktueller Preis ist CHF 254.80, ursprünglicher Preis ist CHF 364.00
Produkt-Highlights
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Aluminium