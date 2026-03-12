Das dünne Profil der schlanken Philips Hue Einbauleuchten macht es Dir möglich, Einbauleuchten überall in Deinem Zuhause zu verwenden, beispielsweise in Räumen mit Zwischendecken. Dank des breiten Abstrahlungswinkels und der hohen Lichtleistung kannst Du problemlos auch größere Räume beleuchten.

Einstellbares weißes und farbiges Licht

Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung

1500 Lumen

Wasserdicht, feuchtigkeitsgeschützt (IP44)

Hue Bridge- und Bluetooth-Konnektivität