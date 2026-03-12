Slim Einbauleuchte, 90 mm
Aktueller Preis ist CHF 90.00
Aktueller Preis ist CHF 90.00
Neu
Vorrätig
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über Slim Einbauleuchte, 90 mm
Das dünne Profil der schlanken Philips Hue Einbauleuchten macht es Dir möglich, Einbauleuchten überall in Deinem Zuhause zu verwenden, beispielsweise in Räumen mit Zwischendecken. Dank des breiten Abstrahlungswinkels und der hohen Lichtleistung kannst Du problemlos auch größere Räume beleuchten.
- Einstellbares weißes und farbiges Licht
- Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
- 1000 Lumen
- Wasserdicht, feuchtigkeitsgeschützt (IP44)
- Hue Bridge- und Bluetooth-Konnektivität
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103109118
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Aluminiumdruckguss, PC
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50'000
- Nennlebensdauer
- 25'000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nicht einstellbar
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- Dimmbar mit Hue App und Schalter
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 105
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- ≥80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 1
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 120
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Badezimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, Büroflächen, Arbeitszimmer
- Stil
- Funktional
- Typ
- Einbau- und Einlegeleuchten
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103109118
- Nettogewicht
- 0.21 kg
- Bruttogewicht
- 0.29 kg
- Höhe
- 125 mm
- Länge
- 122 mm
- Breite
- 97 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004291001
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.5
- Leistung
- 10.5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 9
Produktabmessungen und -gewicht
- Einbautiefe
- 60 mm
- Gesamte Höhe
- 35 mm
- Gesamte Länge
- 90 mm
- Gesamte Breite
- 90 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten
- 7.0 cm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1'000
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- E
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- 8.3
- IP-Code
- IP44 (IP20-Netzteil)
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Lichtleistung von 2.700 K
- 750
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Wet location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Einbau- und Einlegeleuchten
Die Lampe
- Bauform
- Slim downlight
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden