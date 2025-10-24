Starter-Set: 2 smarte Lampen E27 (800)
Bringe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Verbinde die Lampen mit der enthaltenen Hue Bridge, um eine endlose Auswahl an Funktionen zu nutzen. Steuere Deine Lampen über die App, über Deine Stimme oder jedes andere smarte Zubehör.
Aktueller Preis ist CHF 44.99
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Intelligente Lichtregelung
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110