Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (800)
Gebe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Kit jedem Raum eine eigene Farbe. Dieses Kit enthält drei intelligente E27-Lampen, die Hue Bridge und einen Dimmschalter. Steuere Deine Beleuchtung, und entdecke unbegrenzte intelligente Möglichkeiten.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Bis zu 800 Lumen*
- 3 x E27-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110