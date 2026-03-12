Turaco Outdoor-Wegeleuchte

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Turaco Outdoor-Wegeleuchte
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Über Turaco Outdoor-Wegeleuchte

Beleuchte Deine Eingänge, Fahrwege und Gartenbeete mit einstellbarem weißem und farbigem Licht mit der hohen und schmalen Outdoor-Wegeleuchte Turaco. Füge ein indirektes Licht hinzu, das Dich durch Deine Outdoor-Bereiche leitet. Oder stelle die Wegeleuchte auf eine beliebige Farbe ein – als dekorative Highlights für Eingänge und Gartenbereiche. Steuere Turaco mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität über die Bridge bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Enthält A60-Lampe mit 1100 Lumen
  • App- und Sprachsteuerung
  • Zigbee- und Matter-kompatibel
  • Ideal für Einfahrten und Rasenflächen

Angesagte Produkte

Neu
Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Wetterfest konstruiert
Leicht zu montieren
Kompatibel mit Turaco

CHF 13.00

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