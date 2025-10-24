Vernetze Deine kleinsten Leuchten – zum Beispiel Wand-, Tisch- oder Schreibtischleuchten – mit der Philips Hue White P45 E14 Lampe in Tropfenform. Diese kleine Lampe erzeugt ein dimmbares, warmweißes Licht und lässt sich mit Bluetooth in einem Raum steuern. Schließe die Hue Bridge an, um sämtliche Funktionen zu nutzen.