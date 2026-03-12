Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 252.98, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 281.09
Der Preis des Pakets beträgt CHF 252.98, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 281.09
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Vorrätig
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Über Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Kosipo- Spot 4er-Pack in schwarz, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Stilvoll und energieeffizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874596
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
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