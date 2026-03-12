Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz + farbfähige GU10-Lampe
Der Preis des Pakets beträgt CHF 184.60, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 205.11
Der Preis des Pakets beträgt CHF 184.60, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 205.11
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Vorrätig
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Über Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz + farbfähige GU10-Lampe
Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Kosipo Spot 3er-Pack in schwarz, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Stilvoll und energieeffizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874480
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Kosipo Decken-/Wandspot, 3x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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