Support
Finde Dein Produkthandbuch

Vergleiche Hue Basis und Hue LED-Lampen

Hue Basis

Hue

Jetzt kaufen

Lichtleistung

345 Lumen
400 Lumen

Chromasync™ Präzisionsfarbe

Nein
Ja

Farbmischungen

Basisfarbmischungen
Perfekte Farbverläufe mit Sunflower Optic

Dimmbarkeit

Niedriges Dimmen auf 2 % Helligkeit
Ultra-niedriges Dimmen auf 0,2 % Helligkeit

Farbtemperaturbereich

Basis Weißtöne (2200–6500 K)
Erweitert (2000-6500K)

Wir empfehlen...

Flash Sale -25%
Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
Erweiterungspaket 1 Stck.
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

CHF 65.00

Flash Sale -25%
TV Play Gradient Lightstrip 55"

Hue White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 55"
Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 200.00

Flash Sale -25%
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470

Hue White & Color Ambiance

E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Flash Sale -25%
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

CHF 45.00

Flash Sale -25%
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

CHF 22.00

Flash Sale -25%
E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Hue White & Color Ambiance

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Flash Sale -25%
Starter-Set: GU10 - Smarte Spots Dreierpack

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: GU10 - Smarte Spots Dreierpack
Weißes und farbiges Licht
Smarte Steuerung
Steuerung per App oder Sprache*
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

CHF 180.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Flash Sale -25%
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Flash Sale -25%
Starter-Set: 3 smarte Spots GU10 + Smart Button

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: 3 smarte Spots GU10 + Smart Button
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Steuerung mit Hue Smart Button
Philips Hue Bridge enthalten

CHF 190.00

Artikel fast ausverkauft

Alle Produkte anzeigen
Eine Frau sitzt auf einem Sofa und steuert das smarte Licht von Philips Hue mit der Hue App.

Fange jetzt mit smarter Beleuchtung an

Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.

Ein durch Smart-Beleuchtung in warmen Pink- und Weißtönen erleuchteter Wohnzimmerbereich.

Schaffe das perfekte Ambiente

Mit 8 Millionen Farben und verschiedenen Tönen von warm- bis kaltweißem Licht kannst Du die perfekte Stimmung für alles schaffen, was Du drinnen und draußen machst. Wähle eine der farbigen, maßgeschneiderten Lichtszenen aus (oder gestalte Deine eigenen!), arbeite oder entspanne Dich beim optimalen Weißton, oder lass Deine Lichter in diesen besonderen Momenten funkeln wie die Sterne.

Zwei smarte Hue Lampen in einem Schlafzimmer im Vergleich – die eine gedimmt auf 2 % ihrer maximalen Helligkeit, die andere mit 100 % leuchtend.

Müheloses Dimmen genießen

Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert – die Hue App, smarte Schalter oder Deine Stimme kann Dein Licht sofort dimmen bis hin zu sehr niedrigen Lichtstärken.

Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

Entdecke alle Funktionen mit einer Bridge

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Licht und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unsere fortschrittlichste Steuerungszentrale, die mehr Funktionen freischaltet, mehr Lichter unterstützt und schneller ist.

Support Hue

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Support besuchen

Technische Daten

Lampeneigenschaften

  • dimmbar

    Ja

Lampenabmessungen

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay