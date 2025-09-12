Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Lightstrip Hue Essential Flex Lightstrip 5 m

Neu

Hue Essential Flex Lightstrip 5 m

Willkommen bei der spielerischen und flexiblen Art, mit Licht zu dekorieren – dem Essential Flex Lightstrip! Biege ihn in jede vorstellbare Form, und mache ihn zu einem dekorativen Mittelpunkt für Wände in Deinem Wohnzimmer, Home Office oder Kinderzimmer. Verwende den Flex Lightstrip, um Spiegel und Schränke zu umranden. Stelle eine beliebige Farbmischung ein, einschließlich auffälliger Neon-Lichteffekte für eine besonders lebendige Atmosphäre. Mach den ersten Schritt in die Welt der smarten Hue Beleuchtung – steuere sie mit der Hue App oder mit Deiner Stimme über einen Smart Home Assistant, stelle Automatisierungen ein und wähle aus Dutzenden von Lichtszenen.

Produktdatenblatt herunterladen
  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Personalisierbare Szenen und Effekte
  • RGBIC-Technologie
  • Biegen in jede Form
  • Schalte mit einer Hue Bridge alle Funktionen frei
  • App- und Sprachsteuerung
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Angesagte Produkte

Sale
Hue Essential Lightstrip 5 m

Lightstrip

Hue Essential Lightstrip 5 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung

CHF 60.00

Sale
Flux Lightstrip 10 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen

CHF 190.00

Sale
Flux Lightstrip 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen

CHF 100.00

Hue Solo Lightstrip 5 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 5 Meter

Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
5 Meter

CHF 90.00

Sale
Hue Essential Lightstrip 10 m

Lightstrip

Hue Essential Lightstrip 10 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung

CHF 100.00

Sale
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor

Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

CHF 45.00

Sale
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

CHF 60.00

Sale
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

CHF 100.00

Bist Du bereit für die spannende Welt der smarten Beleuchtung von Hue? Die Essential LED-Streifen bieten eine einfache, preiswerte und spaßige Möglichkeit, mit dem Hue System zu starten. Egal, ob Du nur ein Zimmer oder Dein gesamtes Zuhause mit dekorativer Stimmungsbeleuchtung ausstatten möchtest – die Hue Essential LED-Streifen bieten Dir die besten Funktionen, um jeden Raum mit Farben, Szenen und verspielten Effekten aufzuwerten – sogar mit Neonfarben. Die Produkte der Essential Familie lassen sich schnell und einfach installieren. Einfach die preisgekrönte Hue App herunterladen und die Steuerung und Anpassung vornehmen. Essential LED-Streifen sind auch mit den fortschrittlichen Produkten von Hue kompatibel, wenn Du für das nächste Level bereit bist.

Bist Du bereit für die spannende Welt der smarten Beleuchtung von Hue? Die Essential LED-Streifen bieten eine einfache, preiswerte und spaßige Möglichkeit, mit dem Hue System zu starten. Egal, ob Du nur ein Zimmer oder Dein gesamtes Zuhause mit dekorativer Stimmungsbeleuchtung ausstatten möchtest – die Hue Essential LED-Streifen bieten Dir die besten Funktionen, um jeden Raum mit Farben, Szenen und verspielten Effekten aufzuwerten – sogar mit Neonfarben. Die Produkte der Essential Familie lassen sich schnell und einfach installieren. Einfach die preisgekrönte Hue App herunterladen und die Steuerung und Anpassung vornehmen. Essential LED-Streifen sind auch mit den fortschrittlichen Produkten von Hue kompatibel, wenn Du für das nächste Level bereit bist.

Mit Millionen von Farben erweckst Du Dein Zuhause zum Leben – perfekt, um für jeden Anlass die richtige Stimmung zu schaffen. Ob Du die passende Stimmung für eine Feier, ein geselliges Beisammensein oder einfach nur zum Entspannen schaffen möchtest – mit den Hue Essential LED-Streifen kannst Du jeden Raum mit atemberaubenden Wall Washing-Effekten verwandeln. Willst Du kreativ werden? Gehe noch einen Schritt weiter und verwende LED-Streifen als direkte Beleuchtung. Neonlichteffekte sind eine auffällige Option, um Spiegel einzurahmen, Möbel zu betonen oder sogar eigene Wandkunst zu schaffen. Ob entspannt oder feierlich – Hue Essential LED-Streifen schaffen für jeden Moment das perfekte Ambiente.

Mit Millionen von Farben erweckst Du Dein Zuhause zum Leben – perfekt, um für jeden Anlass die richtige Stimmung zu schaffen. Ob Du die passende Stimmung für eine Feier, ein geselliges Beisammensein oder einfach nur zum Entspannen schaffen möchtest – mit den Hue Essential LED-Streifen kannst Du jeden Raum mit atemberaubenden Wall Washing-Effekten verwandeln. Willst Du kreativ werden? Gehe noch einen Schritt weiter und verwende LED-Streifen als direkte Beleuchtung. Neonlichteffekte sind eine auffällige Option, um Spiegel einzurahmen, Möbel zu betonen oder sogar eigene Wandkunst zu schaffen. Ob entspannt oder feierlich – Hue Essential LED-Streifen schaffen für jeden Moment das perfekte Ambiente.

Hue Essential LED-Streifen bieten mehr als nur einfache Beleuchtung – sie verwandeln Dein Zuhause in eine Leinwand mit lebendiger, individuell anpassbarer Beleuchtung. Entdecke die Szenengalerie in der Hue App, wo Du eine kuratierte Sammlung farbenfroher, thematischer Lichtszenen findest, die für jede Stimmung geeignet sind. Von der wohltuenden Wärme eines Sonnenuntergangs in der Savanne bis zu den lebhaften Pastelltönen von Cancún – für jeden Moment gibt es eine passende Kulisse. Wähle eine voreingestellte Szene, die zu Deiner Stimmung passt, gestalte Deine eigene oder tauche ein in dynamische Effekte wie funkelndes Sternenlicht oder den beruhigenden Schein eines Kamins. Egal, in welcher Stimmung Du gerade bist – mit den Essential LED-Streifen kannst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen!

Hue Essential LED-Streifen bieten mehr als nur einfache Beleuchtung – sie verwandeln Dein Zuhause in eine Leinwand mit lebendiger, individuell anpassbarer Beleuchtung. Entdecke die Szenengalerie in der Hue App, wo Du eine kuratierte Sammlung farbenfroher, thematischer Lichtszenen findest, die für jede Stimmung geeignet sind. Von der wohltuenden Wärme eines Sonnenuntergangs in der Savanne bis zu den lebhaften Pastelltönen von Cancún – für jeden Moment gibt es eine passende Kulisse. Wähle eine voreingestellte Szene, die zu Deiner Stimmung passt, gestalte Deine eigene oder tauche ein in dynamische Effekte wie funkelndes Sternenlicht oder den beruhigenden Schein eines Kamins. Egal, in welcher Stimmung Du gerade bist – mit den Essential LED-Streifen kannst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen!

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören beeindruckende Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Lampen und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele smarte Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unsere fortschrittlichste smarte Steuerzentrale, die schneller ist, mehr Lampen und Zubehör unterstützt und mehr Funktionen freischaltet als zuvor. Die preisgekrönte Hue App ist ein intuitive und umfassende Möglichkeit, alle Deine Hue Essential LED-Streifen und alle anderen Hue Produkte, die Du in Zukunft hinzufügen möchtest, zu organisieren, zu steuern und anzupassen.

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören beeindruckende Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Lampen und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele smarte Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unsere fortschrittlichste smarte Steuerzentrale, die schneller ist, mehr Lampen und Zubehör unterstützt und mehr Funktionen freischaltet als zuvor. Die preisgekrönte Hue App ist ein intuitive und umfassende Möglichkeit, alle Deine Hue Essential LED-Streifen und alle anderen Hue Produkte, die Du in Zukunft hinzufügen möchtest, zu organisieren, zu steuern und anzupassen.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Mehrfarbig

  • Farbe(n)

    multi

  • Material

    Silikon

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Lichterkette/Lightstrip

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay