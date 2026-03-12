Hue Flux Halterung 10er-Pack
Aktueller Preis ist CHF 12.00
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Über Hue Flux Halterung 10er-Pack
Mit diesen speziell entwickelten Montagehalterungen kannst Du Deine Hue Flux und Flux ultra-bright LED-Streifen auf jeder Oberfläche im Haus anbringen oder umpositionieren. Schrauben und Klebeband sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für eine einfache Montage an Unterschränken und auf strukturierten Wandflächen, mit Unterstützung langer Installationen. Das transparente Design sorgt für ununterbrochene Lichtkonsistenz und ‑qualität.
- Montieren oder Kleben auf verschiedenen Oberflächen
- Inklusive Schrauben und Klebeband
- Robustes transparentes Design
- Mühelose Installation der LED-Streifen
- Enthält 10 Halterungen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103044037
Design und Materialausführung
- Farbe
- Transparent
- Material
- PC
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
Sonstiges
- Typ
- Zubehör
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103044037
- Nettogewicht
- 0.02 kg
- Bruttogewicht
- 0.03 kg
- Höhe
- 90 mm
- Länge
- 40 mm
- Breite
- 58 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004257501
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 6 mm
- Gesamte Länge
- 12 mm
- Gesamte Breite
- 17.6 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden