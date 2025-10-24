Lange Flure, Deckennischen und größere Küchenschränke kannst Du mit einer einfach zu installierenden Verlängerung ausleuchten, die mit den LED-Streifen Hue Flux und Hue Flux ultra-bright kompatibel ist. Erlebe ein nahtloses Erlebnis, ohne Kompromisse für das Ambiente oder die Lichtqualität einzugehen. Bringe Gradients mit satter Farbe und hellem, echtem Weißlicht in noch mehr Ecken Deines Zuhauses. Die Chromasync™ Technologie sorgt für präzise Farbübergänge für ein makelloses Erscheinungsbild der Beleuchtung.