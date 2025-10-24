Beginne Dein Erlebnis smarter Beleuchtung ganz einfach mit einem Starter-Set mit dem Philips Hue Flux LED-Streifen und einer Hue Bridge Pro für ein smartes Zuhause. Dekoriere und beleuchte Dein Zuhause mit den reinsten Tönen von Weißlicht und präzisen Chromasync™ Farbübergängen. Kürze den LED-Streifen, verwende ihn neu oder verlängere ihn für jeden Raum. Die Bridge Pro, unser fortschrittlichstes Hub für zuhause, bietet höhere Leistung, mehr Kapazität und KI-gesteuerte Funktionen, die mit einem ultraschnellen Chip betrieben werden. Verwalte Dein Setup mit der preisgekrönten Hue App oder mit Sprachbefehlen über Deinen smarten Assistenten.