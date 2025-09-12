Support
Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Starter-Set: Hue Flux LED-Streifen 6 m + Bridge Pro

Starter-Set: Hue Flux LED-Streifen 6 m + Bridge Pro

Beginne Dein Erlebnis smarter Beleuchtung ganz einfach mit einem Starter-Set mit dem Philips Hue Flux LED-Streifen und einer Hue Bridge Pro für ein smartes Zuhause. Dekoriere und beleuchte Dein Zuhause mit den reinsten Tönen von Weißlicht und präzisen Chromasync™ Farbübergängen. Kürze den LED-Streifen, verwende ihn neu oder verlängere ihn für jeden Raum. Die Bridge Pro, unser fortschrittlichstes Hub für zuhause, bietet höhere Leistung, mehr Kapazität und KI-gesteuerte Funktionen, die mit einem ultraschnellen Chip betrieben werden. Verwalte Dein Setup mit der preisgekrönten Hue App oder mit Sprachbefehlen über Deinen smarten Assistenten.

Produkt-Highlights

  • Customizable scenes and effects
  • Chromasync™ precision color blending
  • Bright, true white light
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Farbe(n)

    Multi Color

  • Material

    Silikon

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Lichterkette/Lightstrip

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay