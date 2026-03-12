Myliving Runner Spots 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 282.59, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 313.99
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Über Myliving Runner Spots 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Verschönere deine Einrichtung mit dem Philips the Myliving Runner Spot 4er-Pack in schwarz, inklusive farbfähiger Hue GU10-Lampen. Ideal für jedes moderne Ambiente.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874572
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot, 4x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 2