Myliving Runner Spot 3er-Pack + GU10-fähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 211.67, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 235.19
Der Preis des Pakets beträgt CHF 211.67, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 235.19
Sale
Vorrätig
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über Myliving Runner Spot 3er-Pack + GU10-fähige Lampen
Verschönere deine Einrichtung mit dem Philips Myliving Runner Spot 3er-Pack in schwarz, komplett mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Ideal für jeden modernen Wohnbereich.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874442
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot, 3x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
- 1