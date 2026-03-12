Perifo L-förmige Wandleuchte, Basis-Set (2 Spots)

Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält zwei Zylinderspots, drei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine nach links gehende L-Form

2 spots, 490 lm @2700k each

Takes up 10.6 wattage from power supply unit

203.2 cm x 103.2 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen