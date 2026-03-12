Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)

Dieses schwarze Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält zwei Zylinderspots, zwei 0,5 Meter lange Schienen und ein zwischen den beiden Schienen befindliches Netzteil.

2 spots

490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit

121.5 cm

Entworfen für Decken

Enthält alles, was Sie brauchen