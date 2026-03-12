Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)
Aktueller Preis ist CHF 390.00
Aktueller Preis ist CHF 390.00
Exklusiv
Vorrätig
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)
Dieses schwarze Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält zwei Zylinderspots, zwei 0,5 Meter lange Schienen und ein zwischen den beiden Schienen befindliches Netzteil.
- 2 spots
- 490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit
- 121.5 cm
- Entworfen für Decken
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871885
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 2-Punkt-Netzteil schwarz
- 1
- Hue Perifo Schiene 0,5m schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
- 2