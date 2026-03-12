Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)
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Über Perifo gerade Deckenleuchte, Basis-Set (2 Spots)

Dieses schwarze Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält zwei Zylinderspots, zwei 0,5 Meter lange Schienen und ein zwischen den beiden Schienen befindliches Netzteil.

  • 2 spots
  • 490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit
  • 121.5 cm
  • Entworfen für Decken
  • Enthält alles, was Sie brauchen
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