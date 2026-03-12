Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)
Aktueller Preis ist CHF 510.00
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Über Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)
Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, eine 1,5 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.
- 1 spot, 490 lm @2700k
- 1 light tube compact, 740 lm @2700k
- Takes up 17.3 wattage from power supply unit
- 150.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873056
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz
- 1
- Hue Perifo Schiene 1,5m schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz
- 1