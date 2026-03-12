Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)

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Über Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, eine 1,5 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

  • 1 spot, 490 lm @2700k
  • 1 light tube compact, 740 lm @2700k
  • Takes up 17.3 wattage from power supply unit
  • 150.4 cm
  • Entworfen für Wände
  • Enthält alles, was Sie brauchen

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