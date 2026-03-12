Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube groß)
Aktueller Preis ist CHF 680.00
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Über Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube groß)
Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.
- 1 spot, 490 lm @2700k
- 1 light tube large, 1840 lm @2700k
- Takes up 34.8 wattage from power supply unit
- 200.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873063
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz
- 1
- Hue Perifo Schiene 1m schwarz
- 2
- Hue Perifo gerader Steckverbinder schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube groß schwarz
- 1