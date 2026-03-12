Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot, 1 Light Tube groß)

Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.

1 spot, 490 lm @2700k

1 light tube large, 1840 lm @2700k

Takes up 34.8 wattage from power supply unit

200.4 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen