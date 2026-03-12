Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot)

Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält einen Zylinderspot, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

1 spot, 490 lm @2700k

Takes up 5.3 wattage from power supply unit

100.4 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen