Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot)
Aktueller Preis ist CHF 290.00
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Über Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot)
Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält einen Zylinderspot, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.
- 1 spot, 490 lm @2700k
- Takes up 5.3 wattage from power supply unit
- 100.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873032
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz
- 1
- Hue Perifo Schiene 1m schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
- 1