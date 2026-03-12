Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot)
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Über Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Spot)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält einen Zylinderspot, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

  • 1 spot, 490 lm @2700k
  • Takes up 5.3 wattage from power supply unit
  • 100.4 cm
  • Entworfen für Wände
  • Enthält alles, was Sie brauchen

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