Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue White Filament Lampe Einzelpack ST72 E27 Giant Edison Lampe mit Glühdraht

Einzelpack ST72 E27 Giant Edison Lampe mit Glühdraht

Die größere Ausführung der länglichen Edison-Lampe in ST72-Form ist eine moderne Lampe im traditionellen Design: Sie ist bluetoothfähig, verfügt über einen gewickelten Glühfaden und eine elegante, bernsteinfarbene Beschichtung. Verwende sie mit Bluetooth oder verknüpfe sie mit einer Hue Bridge, um weitere smarte Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.

Produkt-Highlights

  • Philips White Filament Lampe
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
