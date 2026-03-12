Pongee schwarzer Spot 3er-Pack + GU10 farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 184.60, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 205.11
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Über Pongee schwarzer Spot 3er-Pack + GU10 farbfähige Lampen
Beleuchte dein Zuhause stilvoll mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in schwarz und Hue GU10-farbfähigen Lampen.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874435
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 3 x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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