Pongee Spot 2er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Pongee Spot 2er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
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Über Pongee Spot 2er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

Verleihe einen Hauch von Eleganz mit dem Philips Pongee- Spot 2er-Pack in schwarz mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Perfekt für die Akzentbeleuchtung.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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