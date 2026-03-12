Verleihe einen Hauch von Eleganz mit dem Philips Pongee- Spot 2er-Pack in schwarz mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Perfekt für die Akzentbeleuchtung.

Sofortiges kabelloses Dimmen

Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel

Inklusive Hue-Lampen und Leuchte