Pongee Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 131.14, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 145.71
Der Preis des Pakets beträgt CHF 131.14, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 145.71
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Vorrätig
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Über Pongee Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Pongee Spot 2er-Pack in weiss mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Elegant und energiesparend.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874527
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 2 x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 1