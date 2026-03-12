Pongee Spot 4er-Pack in schwarz + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 252.98, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 281.09
Der Preis des Pakets beträgt CHF 252.98, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 281.09
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Vorrätig
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Über Pongee Spot 4er-Pack in schwarz + GU10- farbfähige Lampen
Beleuchte dein Zuhause mit dem Philips Pongee Spot 4er-Pack in schwarz mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Modern und effizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874602
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 4 x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
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