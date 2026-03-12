Pongee Spots 3er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 184.60, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 205.11
Der Preis des Pakets beträgt CHF 184.60, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 205.11
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Vorrätig
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Über Pongee Spots 3er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Erhelle dein Zuhause mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in weiss, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Elegant und effizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874541
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 3x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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