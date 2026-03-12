Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen

Vielseitige Beleuchtung mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in schwarz, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weisser Hue GU10 Ambiance-Lampen. Perfekt für jeden Raum.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
  • Inklusive Dimmschalter
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay