Puled Spot in schwarz + eine GU10-farbfähige Lampe

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Nahaufnahme der Vorderseite von Puled Spot in schwarz + eine GU10-farbfähige Lampe
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Über Puled Spot in schwarz + eine GU10-farbfähige Lampe

Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Puled- Spot in schwarz, der mit einer farbfähigen Hue GU10-Lampe ausgestattet ist. Kompakt und lebendig.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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