Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Puled- Spot in schwarz, der mit einer farbfähigen Hue GU10-Lampe ausgestattet ist. Kompakt und lebendig.

Sofortiges kabelloses Dimmen

Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel

Inklusive Hue-Lampen und Leuchte