Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe
Der Preis des Pakets beträgt CHF 60.40, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 67.11
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Über Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe
Erhelle dein Zuhause mit dem Philips Puled Spot in schwarz, der mit einer weissen Hue GU10 Lampe ausgestattet ist. Schlank und effizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874633
Produktinformationen
- myGarden Puled Bodenspots/Erdspieße 4,6 W GU10
- 1
- Hue White GU10 - Smarter Spot
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