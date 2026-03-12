Runner Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 145.52, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 161.69
Der Preis des Pakets beträgt CHF 145.52, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 161.69
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Vorrätig
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Über Runner Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Sorge für eine lebendige Beleuchtung mit dem Philips Runner Spot 2er-Pack in weiss, und farbfähigen Hue GU10-Lampen. Hell und anpassbar.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874510
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot 2x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 1