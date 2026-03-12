Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen
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Über Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen

Beleuchte deine Innenräume mit dem Philips Runner Spot 3er-Pack in weiss mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Modern und lebendig.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

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Runner Doppelspot

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