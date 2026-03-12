Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 211.67, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 235.19
Der Preis des Pakets beträgt CHF 211.67, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 235.19
Sale
Vorrätig
- Kostenloser Versand ab 50 CHF
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Über Runner Spot 3er-Pack in weiß + farbfähige GU10-Lampen
Beleuchte deine Innenräume mit dem Philips Runner Spot 3er-Pack in weiss mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Modern und lebendig.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874558
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot, 3x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
- 1
Angesagte Produkte
Runner Doppelspot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 160.00
Runner Einzelspot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 90.00
Runner 3er-Spot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 220.00