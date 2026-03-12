Runner Spots 4er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
Der Preis des Pakets beträgt CHF 176.39, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 195.99
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Über Runner Spots 4er-Pack in weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
Sorge für perfekte Beleuchtung mit dem Philips Runner Spot 4er-Pack in weiss, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weissen Hue GU10-Lampen. Elegant und vielseitig.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
- Inklusive Dimmschalter
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874589
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Runner Decken-/Wandspot, 4x
- 1
- Hue White GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 2
- Hue Dimmschalter weiß V2
- 1