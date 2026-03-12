Sorge für perfekte Beleuchtung mit dem Philips Runner Spot 4er-Pack in weiss, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weissen Hue GU10-Lampen. Elegant und vielseitig.

Sofortiges kabelloses Dimmen

Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel

Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

Inklusive Dimmschalter