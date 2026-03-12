Hue Secure Kontakt- und Bewegungssensor Starter-Set
Aktueller Preis ist CHF 230.00
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Über Hue Secure Kontakt- und Bewegungssensor Starter-Set
Mit diesen vier Hue Secure Kontaktsensoren und zwei Bewegungssensoren kannst Du Dein bestehendes Philips Hue Bridge Setup ergänzen und weißt immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.
- Zwei Hue Secure Kontaktsensoren
- Zwei Indoor Bewegungssensoren
- Steuerung mit der Philips Hue App
- *benötigt eine Hue Bridge
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870956
Produktinformationen
- Hue Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
- 2
- Hue Hue Motion Sensor
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