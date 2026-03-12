Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil
Der Preis des Pakets beträgt CHF 202.50, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 225.00
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Über Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil
Bringe intelligentes Licht nach draußen! Beleuchte deinen Garten mit einem Lily XL Spot. Er wird mit dem enthaltenen 40-Watt-Netzteil betrieben, das du direkt in eine Außensteckdose stecken kannst.
- Weißes und farbiges Licht
- Leistungsstarker Spot
- Netzteil versorgt Leuchten mit bis zu 40 Watt
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871762
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
- 1
- Hue Outdoor 40 Watt Netzteil
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