Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil

Bringe intelligentes Licht nach draußen! Beleuchte deinen Garten mit einem Lily XL Spot. Er wird mit dem enthaltenen 40-Watt-Netzteil betrieben, das du direkt in eine Außensteckdose stecken kannst.

Weißes und farbiges Licht

Leistungsstarker Spot

Netzteil versorgt Leuchten mit bis zu 40 Watt