Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil
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Über Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil

Bringe intelligentes Licht nach draußen! Beleuchte deinen Garten mit einem Lily XL Spot. Er wird mit dem enthaltenen 40-Watt-Netzteil betrieben, das du direkt in eine Außensteckdose stecken kannst.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Leistungsstarker Spot
  • Netzteil versorgt Leuchten mit bis zu 40 Watt
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