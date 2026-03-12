Set: Appear Wandleuchte schwarz + Sensor für Außenbereich

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Appear Wandleuchte schwarz + Sensor für Außenbereich
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Über Set: Appear Wandleuchte schwarz + Sensor für Außenbereich

Beleuchte deine Türschwelle und Sitzbereiche im Freien mit einem Paar schwarzer Appear Wandleuchten. Mit dem beiliegenden Außensensor kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Nach oben und unten gerichtete Außenleuchte
  • Batteriebetriebener Bewegungssensor

Inspiration für Beleuchtung

Schaue Dir an, wie andere Menschen smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue

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