Set: Appear Wandleuchte schwarz + Sensor für Außenbereich
Der Preis des Pakets beträgt CHF 207.00, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 230.00
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Über Set: Appear Wandleuchte schwarz + Sensor für Außenbereich
Beleuchte deine Türschwelle und Sitzbereiche im Freien mit einem Paar schwarzer Appear Wandleuchten. Mit dem beiliegenden Außensensor kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.
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- Weißes und farbiges Licht
- Nach oben und unten gerichtete Außenleuchte
- Batteriebetriebener Bewegungssensor
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870772
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
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- Hue Motion Sensor Outdoor schwarz
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