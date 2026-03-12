Set: 2x White Ambiance GU10 + Wandschalter-Modul

Steuere mit deinem Wandschalter mit dem Unterputz-Modul einfach deine smarten Lampen – mit diesen GU10-Set findest du für jede Situation den passenden Farbton, von warmweißem bis kaltweißem Licht.



Warmweißes bis kaltweißes Licht

Mache jeden Lichtschalter smart

Hue Bridge erforderlich