Hue Smart Security Starter-Set mit 2 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder, 3 White E27 Lampen & Hue Bridge

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Über Hue Smart Security Starter-Set mit 2 Kontaktsensoren, Bewegungsmelder, 3 White E27 Lampen & Hue Bridge

Mit zwei Hue Secure Kontaktsensoren, einem Bewegungssensor, drei Hue White E27-Lampen und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.

  • Kabelloses Dimmen
  • Inklusive Hue Bridge
  • Weißes Licht
  • Zwei Hue Secure Kontaktsensoren
  • Steuerung mit der Philips Hue App
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay