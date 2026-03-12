Mit vier Hue Secure Kontaktsensoren, zwei Bewegungssensoren und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.

Inklusive Hue Bridge

Vier Hue Secure Kontaktsensoren

Zwei Indoor Bewegungssensoren

Steuerung mit der Philips Hue App