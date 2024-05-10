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Letzte Chance im Saisonschlussverkauf

Letzte Chance im Saisonschlussverkauf

Spare in unserem Saisonschlussverkauf bis zu 40 % auf ausgewählte Produkte.

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30-Tage-Rückgabe
  • Zwei Jahre Garantie

Kräftig sparen beim Schlussverkauf

Nutze Deine letzte Chance im Saisonschlussverkauf! Erweitere Deine smarte Beleuchtung und sichere Dir bis zu 40% Rabatt auf eine Auswahl an Philips Hue Lampen und Leuchten. Aber warte nicht zu lange! Diese Produkte gehören zu unserem Saisonschlussverkauf und werden nicht lange verfügbar sein!

-40%
Buratto Einzelspot silber + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Buratto Einzelspot silber + Dimmschalter

Inklusive Dimmschalter
GU10
Aluminium
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 87.00

CHF 52.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Festavia Lichterkette 20m, 250 LEDs

Hue White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 20m, 250 LEDs

Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Inklusive Netzteil

CHF 200.00

-40%
Milliskin eckiger Einbauspot aluminium+ Dimmschalter

Hue White Ambiance

Milliskin eckiger Einbauspot aluminium+ Dimmschalter

Inklusive Dimmschalter
GU10
Aluminium
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 79.00

CHF 47.40

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter

Inklusive Dimmschalter
E27
White
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 214.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

-20%
Fuzo Outdoor Wegeleuchte schwarz

Hue White

Fuzo Outdoor Wegeleuchte schwarz

Integrierte LED
Warmweißes Licht (2700K)
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 140.00

CHF 112.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

-20%
Outdoor Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Outdoor Lightstrip 2 Meter

1 x 2 Meter Lightstrip
1 x Netzteil
Weißes und farbiges Licht

CHF 109.95

CHF 87.96

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

-20%
Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter

Inklusive Dimmschalter
Integrierte LED
White
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 320.00

CHF 256.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

-10%
Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß

Hue White Ambiance

Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß

E27 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 90.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

-20%
Being Pendelleuchte silber + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Being Pendelleuchte silber + Dimmschalter

Inklusive Dimmschalter
Integrierte LED
Aluminium
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 320.00

CHF 256.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Ein Mann entspannt sich auf einem Stuhl, eingehüllt in warmweißes smartes Licht von Philips Hue.

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Über den Philips Hue Schlussverkauf

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Nutzungsbedingungen

Philips Hue Schlussverkauf

1. Diese Aktion gilt ab 24. Juli 2023 solange der Vorrat reicht. 

2. Der Rabatt:
a. wird direkt auf das Produkt angewendet.
b. wird im Rahmen dieser Aktion auf maximal 25 Produkte angewendet.

3. Diese Aktion:
a. gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
b. kann nicht mit anderen Angeboten im Hue Shop kombiniert werden.
c. unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.

4. Der Anbieter ist Signify Switzerland. Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.

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