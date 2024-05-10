Spare in unserem Saisonschlussverkauf bis zu 40 % auf ausgewählte Produkte.
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Kräftig sparen beim Schlussverkauf
Nutze Deine letzte Chance im Saisonschlussverkauf! Erweitere Deine smarte Beleuchtung und sichere Dir bis zu 40% Rabatt auf eine Auswahl an Philips Hue Lampen und Leuchten. Aber warte nicht zu lange! Diese Produkte gehören zu unserem Saisonschlussverkauf und werden nicht lange verfügbar sein!
Hue White Ambiance
Buratto Einzelspot silber + Dimmschalter
CHF 87.00
CHF 52.00
Hue White & Color Ambiance
Festavia Lichterkette 20m, 250 LEDs
CHF 200.00
Hue White Ambiance
Milliskin eckiger Einbauspot aluminium+ Dimmschalter
CHF 79.00
CHF 47.40
Hue White Ambiance
Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
CHF 214.00
Hue White
Fuzo Outdoor Wegeleuchte schwarz
CHF 140.00
CHF 112.00
Hue White & Color Ambiance
Outdoor Lightstrip 2 Meter
CHF 109.95
CHF 87.96
Hue White Ambiance
Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
CHF 320.00
CHF 256.00
Hue White Ambiance
Devote Pendelleuchte Erweiterung weiß
CHF 90.00
Hue White Ambiance
Being Pendelleuchte silber + Dimmschalter
CHF 320.00
CHF 256.00
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Über den Philips Hue Schlussverkauf
Wie viel Rabatt gibt es auf die Philips Hue Produkte im Schlussverkauf?
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Wann findet der Schlussverkauf statt?
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Gibt es ein Markenoutlet für Philips Hue Produkte?
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Nutzungsbedingungen
Philips Hue Schlussverkauf
1. Diese Aktion gilt ab 24. Juli 2023 solange der Vorrat reicht.
2. Der Rabatt:
a. wird direkt auf das Produkt angewendet.
b. wird im Rahmen dieser Aktion auf maximal 25 Produkte angewendet.
3. Diese Aktion:
a. gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
b. kann nicht mit anderen Angeboten im Hue Shop kombiniert werden.
c. unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.
4. Der Anbieter ist Signify Switzerland. Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.