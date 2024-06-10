Llevar luz inteligente a tu patio trasero es más fácil que nunca con la colección de luces exteriores de bajo voltaje con alto impacto.
Descubre las luces exteriores de bajo voltaje
Experimenta las luces exteriores de bajo voltaje en acción
Lleva la comodidad y la flexibilidad del sistema de iluminación inteligente Philips Hue a todo tu hogar, incluso al aire libre. Las luces exteriores de bajo voltaje se conectan a cualquier enchufe (lo que significa que no hay cables complicados), para que puedas transformar instantáneamente tu espacio al aire libre.
Fácil de instalar y ampliar
La colección de bajo voltaje se diseñó para hacer la iluminación inteligente más simple: puedes conectar múltiples luces a una sola unidad de fuente de alimentación, conectarla a cualquier enchufe de pared estándar e inmediatamente comenzar a iluminar tu espacio.
Lleva la belleza a tu patio trasero
Ya sea que uses de bajo voltaje o inicies con iluminación inteligente exterior, puedes mezclar y combinar para crear un espacio verdaderamente personalizado al aire libre, y personalizarlo para toda ocasión.
Luz inteligente para toda ocasión
Desde una parrillada en el patio trasero hasta una noche relajante en la terraza, las luces inteligentes exteriores Philips Hue crean el ambiente para toda ocasión con solo pulsar en la aplicación, ¡o incluso tu voz!
Explora la colección de bajo voltaje de Philips Hue
Luces inteligentes exteriores
Crea el ambiente ideal
Luces inteligentes exteriores
Haz una fiesta
Luces inteligentes exteriores
Siéntete recibido
El blog Philips Hue
Consejos y trucos de iluminación exterior
Conoce Philips Hue
Descubre la iluminación inteligente exterior
Instala luces para exteriores que se conecten al sistema de iluminación inteligente Philips Hue y disfruta de infinitas posibilidades de darle vida al exterior con luz.
Siéntete bienvenido con la luz
Automatiza tus luces para darte la bienvenida a casa, ilumina automáticamente tu jardín frontal y tu entrada, y mucho más.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.