Asistență

Ghiduri de configurare a produselor Philips Hue

Mai jos, alegeți tipul de produs pe care îl aveți pentru a afla cum să îl conectați la sistemul dvs. de iluminat inteligent.

Seturi de bază

Obțineți instrucțiuni despre configurarea unui kit de bază. 

Accesați ghidurile de configurare
Becuri și lămpi

Obțineți instrucțiuni despre configurarea becurilor, lămpilor de podea, lămpilor de masă, corpurilor de iluminat și multe altele. 

Accesați ghidurile de configurare
Lumini care includ un accesoriu

Obțineți instrucțiuni despre configurarea luminilor care sunt furnizate cu un accesoriu, cum ar fi un întrerupător cu variator sau un buton inteligent.

Accesați ghidurile de configurare
Lumini de exterior

Obțineți instrucțiuni despre instalarea luminilor exterioare. 

Accesați ghidurile de configurare
Accesorii

Obțineți instrucțiuni despre configurarea unei casete de sincronizare sau a altor accesorii. 

Accesați ghidurile de configurare
Securitate

Obțineți instrucțiuni despre configurarea camerelor și senzorilor de securitate. 

Accesați ghidurile de configurare

