Hausautomatisierung mit smarter Beleuchtung

07.08.2024
Hausautomatisierung
Mit der smarten Beleuchtung von Philips Hue kannst Du Dein Zuhause automatisieren. Steuern kannst Du Deine Philips Hue Lampen mit einer Kombination aus Zeitschaltuhren, Sensoren und Sicherheitskameras – zu Hause ebenso wie von jedem Ort weltweit! Du kannst die Beleuchtung so einstellen, dass sie sich zu den von Dir gewählten Zeiten ein- und ausschaltet, dimmt oder die Farbe wechselt. Hue Bewegungsmelder und Hue Sicherheitskameras sind sogar imstande, Deine Beleuchtung auszulösen. Dadurch fühlst Du Dich beim Bewegen durchs Haus noch wohler. Und wenn Du nicht in der Stadt bist, schenken sie Dir Ruhe und Sicherheit.
So funktioniert Hausautomatisierung
Die Automatisierung Deiner smarten Hue Lichter funktioniert, indem Du sie mit der Hue Bridge verbindest – also mit einem Hub für smartes Licht, der sozusagen das Gehirn des Systems bildet. Anschließend kannst Du Deine Automatisierungen mithilfe der Hue App auf Deinem Smartphone auf der Registerkarte „Automatisierungen“ der App einrichten. Du hast die Wahl zwischen Automatisierungen, die Dich bei Deinen Alltagsaktivitäten unterstützen, solchen, die Dir beim Heimkommen und beim Verlassen Deines Zuhauses Orientierung bieten, oder die Deine Anwesenheit imitieren, während Du unterwegs bist. Darüber hinaus kannst Du Deine Automatisierungen sogar weiter anpassen und so die Beleuchtung ganz nach Deinen Wünschen steuern.
Wie kann ich mein Zuhause automatisieren?
Um Dein Zuhause mit Philips Hue zu automatisieren, musst Du eine Hue Bridge verwenden. Das ist ein Hub für smarte Beleuchtung, der einfach an Deinen Internetrouter angeschlossen wird und in Deinem Zuhause als „Gehirn“ des gesamten Systems für smarte Beleuchtung fungiert.
Außerdem musst Du je nach Deinem Bedarf eine Kombination aus smarten Philips Hue Leuchtmitteln, Lampen, Sensoren und Kameras auswählen. Wenn Du gerade erst mit Philips Hue anfängst, sind eine Hue Bridge und diverse LED-Leuchtmittel und Lampen der einfachste Weg, von Heimautomatisierung zu profitieren.
Für eine noch ausgefeiltere Einrichtung kannst Du zudem erwägen, Hue Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich sowie Kameras einzusetzen. Diese aktivieren Deine Beleuchtung mittels Bewegungserkennung. Ein Timer ist dann nicht erforderlich. (Selbstverständlich kannst Du die Zeitfenster wählen, in denen die Sensoren und Kameras aktiv sein sollen!) Die Hue Secure Kameras können die Beleuchtung automatisch aktivieren und darüber hinaus auch Warnmeldungen senden. So kannst Du selbst entscheiden, ob Du Deine Beleuchtung Licht aktivieren möchtest oder nicht.
Sobald Du die Hardware installiert hast, musst Du die Hue App auf Dein Smartphone herunterladen. In der App kannst Du Deine gesamten Automatisierungen einrichten, sie steuern und optimieren.
Automatisiere die Beleuchtung Deines Zuhauses und optimiere so Deine täglichen Abläufe.
Automatisierungen für smartes Licht von Philips Hue können Dir in Deinem häuslichen Alltag eine echten Hilfe sein: Beispielsweise lassen sich Licht-Farbton und -intensität so anpassen, dass Du leichter aufwachst, konzentrierter arbeitest, einfach entspannst und leicht in den Schlaf findest. Auf der Registerkarte „Automatisierungen“ in der Hue App kannst Du die Tage und Uhrzeiten, Räume oder ausgewählten Lichter ebenso bequem einstellen wie die Lichtszene, die Du brauchst.
Aufwachen
Starte optimal in den Tag: mit einer Aufwach-Beleuchtung, die Dir hilft, sanft aufzuwachen und Dich erfrischter zu fühlen.² Stelle Deine Beleuchtung einfach so ein, dass sie sich einschaltet und dann für die von Dir gewählte Dauer allmählich heller wird. Für den ultimativ entspannenden Weckruf mit Licht stellst Du den Weckstil „Sunrise“ ein. Für einen sanften Tagesbeginn gehen die Lichter ganz allmählich von sanften Blautönen zu warmen Orangetönen über. Im Schlafzimmer leisten die Steh- und Tischleuchten Signe Gradient auf sehr angenehme Weise Gesellschaft. Die Leuchtmittel zeichnen sich durch ein subtiles, schlankes Design aus und geben auf ihrer gesamten Länge ineinander übergehendes farbiges Licht ab. Du kannst die Weckautomatik auch für jede beliebige Deiner Schlafzimmerlampen einstellen. Unter dem Bett oder hinter Möbeln verborgene Lightstrips bieten eine weitere großartige Möglichkeit, weiches, diffuses Licht zu erzeugen. Das schont die Augen am Morgen.
Arbeit
Wenn Du Dich während der Arbeitszeit zu Hause besonders konzentrieren musst, kannst Du die Beleuchtung in Deinem Büro oder Arbeitszimmer so automatisieren, dass sie sich mit einem kühlen, hellen Weißton einschaltet. Das versorgt Dich mit der optimalen Lichtmenge für bevorstehen Aufgaben, und Du kannst Dich besser konzentrieren. Verwende eine Kombination aus Tischleuchten, LED-Deckenleuchten und Stehlampen. Dadurch hast Du garantiert genau dort ausreichend Licht, wo Du es brauchst. Du kannst die Beleuchtung sogar so einstellen, dass sie zu sanfteren, wärmeren Tönen wechselt, um zu signalisieren, dass es an der Zeit ist, eine Pause einzulegen oder die Arbeit zu beenden.
Entspannen und schlafen
Nach Tagesabschluss kann Dir smartes Licht mithilfe der Automatisierung „zu Bett gehen“ beim Einschlafen helfen. Sobald die Beleuchtung aktiviert ist – entweder automatisch oder per Knopfdruck – wechselt das Licht in Deinem Schlafzimmer zu warmen Rottönen und wird dann so lange gedimmt, bis sie ganz erlischt. Studien haben gezeigt, dass blaues Licht das Schlafhormon Melatonin unterdrückt. Daher schließt unsere Automatisierung „zu Bett gehen“ dieses Licht gezielt aus, damit Du leichter in den Schlaf findest.¹
Erhöhe Dein Sicherheitsgefühl durch eine Automatisierung der Hausbeleuchtung
Setze auf das Zusammenspiel von Philips Hue Leuchten, Sensoren, Sicherheitskameras: Damit bist Du zu Hause jederzeit beruhigt, und unterwegs genauso.
Automatisierungen für Sicherheit
Mit der Philips Hue App kannst Du eine Mimic Anwesenheitsautomatisierung einrichten. Damit wirkt es so, als seist Du zu Hause, obwohl das gar nicht der Fall ist. Du kannst einen Zeitplan für Deine LED-Beleuchtung in den verschiedenen Räumen Deines Zuhauses einrichten und diese zum Erzeugen verschiedener Lichtszenen ein- und auszuschalten – entweder den ganzen Tag über oder nur über Nacht. Diese ahmen die typischen Aktivitäten nach, die in solchen Räumen zu erwarten sind; so erwecken sie den Eindruck, es sei jemand zu Hause.
Sensoren und Zeitschaltuhren
Bewegungssensoren für den Innen- und Außenbereich schalten die Beleuchtung Deiner Wahl ein, wenn sie Bewegungen in und um Dein Zuhause erkennen. Du kannst einen Zeitplan festlegen, nach dem Sensoren aktiv werden sollen. Dann wird Deine Beleuchtung nicht unnötig ausgelöst. Du kannst sogar bestimmte Lichter so automatisieren, dass sie bei ihrer Aktivierung eine bestimmte, von Dir gewählte Lichtszene, Farbe oder Lichtintensität darstellen. Du verwendest keine Sensoren? Erstelle in der Hue App eine Benutzerdefinierte Automatisierung . Lege fest, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet werden soll. Einfach beruhigend!
Sicherheitskameras
Überlasse es einfach Philips Hue, jederzeit alles im Blick zu behalten! Dank den smarten Sicherheitskameras kannst Du Dein Zuhause in Echtzeit mit einem 1080p HD-Livestream überwachen. Wann immer Deine Secure Kamera eine Bewegung erkennt erhältst Du Sofortbenachrichtigungen auf Dein Mobilgerät. Aktiviere und deaktiviere Kameras in der Hue App über die Registerkarte „Licht im Haus“, löse Alarme aus, verschaffe Dir einen Überblick über sämtliche Aktivitäten, und erhalte Push-Benachrichtigungen, wenn Deine Kameras etwas Verdächtiges entdecken. Platziere in jedem Raum oder Außenbereich Deines Zuhauses Hue Sicherheitskameras. Wähle zwischen der kabelgebundenen, der batteriebetriebenen und der Flutlicht Secure Kamera.