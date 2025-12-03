Konzentriert bleiben mit Home Office Beleuchtung

Smarte Beleuchtung lässt sich individuell anpassen, damit Du immer den richtigen Weißton zu jeder Tageszeit einstellen kannst. Kühlere bläuliche Töne tragen dazu bei, dass Du Dich am Morgen energiegeladener fühlst. Wärmere Weißtöne helfen Dir, am Ende des Arbeitstages zur Ruhe zu kommen.