Ideen für Deine Küchenbeleuchtung

So wie die Küche der Mittelpunkt Deines Zuhauses ist, so ist die Kücheninsel der Mittelpunkt Deiner Küche! Deine Kücheninsel ist mehr als nur eine Arbeitsfläche zum Zubereiten von Speisen. Sie ist das Herzstück Deiner Küche und ein wunderbarer Ort, um zu jeder Tageszeit zu essen, zu entspannen und gesellig zusammenzukommen.
Dieser multifunktionale Bereich sollte auch über eine multifunktionale Beleuchtung verfügen. Eine helle Arbeitsbeleuchtung erleichtert Dir das Schneiden von Gemüse, das Glasieren eines Kuchens oder das Lesen eines Rezepts. Wenn Deine kulinarischen Meisterwerke fertig sind, kannst Du weiche Farbtöne einstellen, damit Du mit Deiner Familie und Deinen Freunden in einer entspannten Atmosphäre essen kannst.
Das Herzstück Deiner Küche wird noch attraktiver, wenn Du über Deiner Kücheninsel eine Pendelleuchte anbringst. Überlege Dir, wie viele Pendelleuchten Du über der Arbeitsfläche benötigst, wie lang ihre Kordeln sein müssen, in welcher Anordnung Du sie aufhängst oder welchen Lampenschirm Du haben möchtest. Die Hue Flourish Pendelleuchte überzeugt mit ihrem auffälligen Kugeldesign, mit dem sie das Licht kraftvoll und gleichmäßig in dem Raum verteilt. Gleichzeitig verleiht sie Deiner Küche einen eleganten Charm. Bei einer langen Kücheninsel empfiehlt es sich, mehrere Hue Flourish Pendelleuchten aufzuhängen. Am besten alle zwei Meter eine.
Wenn Du bereits Pendelleuchten installiert hast, kannst Du deren Lampen ganz einfach durch dimmbare, farbfähige, smarte Hue Lampen ersetzen. Es gibt eine große Auswahl an Lampen für alle Größen und Arten von Leuchten. Wenn die Schirme Deiner vorhandenen Pendelleuchten durchsichtig sind, kannst Du Lampen im Edison-Stil verwenden. Mit ihrem sichtbarem Glühfaden erzeugen diese einen traditionellen Look. Du bestimmst die Intensität dieses schönen, bernsteinfarbenen Lichts, das sich perfekt zum Kochen oder für eine romantische Bistro-Stimmung eignet.