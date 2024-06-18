Wenn Du Lightstrips unter Deinen Küchenschränken anbringst, erhältst Du konzentriertes, helles Licht zur Vorbereitung Deines Gerichts, zum Kochen oder zum Geschirrspülen. Lightstrips sind eine beliebte Wahl für Küchenschränke, da sie den Bereich, in dem Du arbeitest, direkt ausleuchtetn

Bevor Du Deine Beleuchtung unter dem Oberschrank installierst, solltest Du Dir überlegen, welche Art von Arbeitsplatte Du hast - schließlich wird das Licht direkt auf sie gerichtet sein. Wenn Du eine helle oder glänzende Arbeitsplatte hast, sollte Dein Lightstrip nicht zu hell sein - denn die Arbeitsplatte wird das Licht nach oben reflektieren. Wenn Deine Arbeitsplatte jedoch eine dunklere Farbe hat oder matt ist, absorbiert sie das Licht - die Helligkeit Deines Lightstrips muss also stärker sein.

Philips Hue Lightstrips bieten die größte Flexibilität für die Beleuchtung unter Deinen Küchenschränken. Mit smartem Licht kannst Du Deine Lightstrips je nach Tageszeit dimmen und aufhellen oder Deine Küche in buntes Licht tauchen, um ein romantisches Abendessen oder eine Party in Szene zu setzen.